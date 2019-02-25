Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов в КХЛ от 70 млн рублей за сезон

"Спорт-Экспресс" опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В рейтинг попали 53 человека, которые зарабатывают за сезон от 70 млн рублей. Отмечается, что при составлении списка учитывалась только базовая часть зарплаты – оклад, бонусы не учитывались.

В итоге первая десятка самых высокооплачиваемых хоккеистов выглядит следующим образом:

1. Сергей Мозякин ("Металлург") – 180 млн рублей;

2. Павел Дацюк (СКА) – 170 млн рублей;

3. Николай Кулемин ("Металлург") – 165 млн рублей;

4. Найджел Доус ("Автомобилист") – 150 млн рублей;

5. Андрей Марков ("Ак Барс") – 150 млн рублей;

6. Линус Умарк ("Салават Юлаев") – 150 млн рублей;

7. Антон Ландер ("Ак Барс") – 140 млн рублей;

8. Данис Зарипов ("Ак Барс") – 130 млн рублей;

9. Виктор Антипин ("Металлург") – 125 млн рублей;

10. Алексей Марченко (ЦСКА) – 125 млн рублей.

Авторы рейтинга уточняют, что Мозякин бонусами получает еще около 60 млн рублей.