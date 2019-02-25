Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Соревнования прошли 23 и 24 февраля и их можно смело назвать идеальным подарком на День защитника Отечества для всех любителей автогонок. В прошлом году подобные соревнования по различным причинам не состоялись, поэтому такая пауза вызвала большой ажиотаж у любителей автогонок, и за два дня ипподром посетило более 2000 человек.

Организатором мероприятия стала Алтайская Федерация автомобильного спорта (АФАС) и Барнаульский пивоваренный завод. В общей сложности в гонках соревновались 15 участников из Барнаула, Омска, Бийска, Новосибирска, Новокузнецка и Кемерова. Раньше мероприятие проходило в рамках кубка Урала и Сибири, который состоял из соревнования уровня субъектов, объединенных в единую гоночную серию. Сейчас это одиночный этап, но от этого статус не был ниже.

Сильнейшие гонщики Сибири соревновались на трассе длиной 1 тысяча 600 метров в двух категориях: передне- и заднеприводные автомобили. Подготовка трека заняла две недели. Из-за плюсовой температуры, которая пришла на несколько дней в Алтайский край, организаторам пришлось отменить запланированные на середину недели тренировки для участников. При этом удалось сохранить трек в идеальном состоянии.

"Гонка не проводилась год, хочу выразить огромную благодарность БПЗ, если бы не их помощь, сегодняшнего праздника спорта не состоялось бы. К сожалению, количество участников было намного меньше, чем мы ожидали. В предыдущие годы соревновались 50-60 спортсменов. Вероятно сказалось отсутствие Чемпионата в прошлом году и предстоящие трековые гонки в Омске в следующие выходные. Многие участники не успели подготовиться к соревнованиям в Алтайском крае", – сообщил журналистам председатель Алтайской Федерации автомобильного спорта Андрей Ан.

Небольшое количество участников не помешало гонкам быть зрелищными. На треке было все: обгоны, крутые повороты, рев мотора и отличные награды. Призовой фонд гонок за победу составил по 150 тысяч рублей в каждом классе. За первое место – 70 тысяч, за второе – 50, за третье – 30 тысяч. Спонсором соревнований, как и ранее, выступил Барнаульский пивоваренный завод.

"Для нас уже стало традицией участвовать в проведении зимних трековых гонок. Традиционно мы являемся генеральным партнером. Считаю, что технические виды спорта надо поддерживать и развивать. Климат и рельеф местности позволяет это делать круглогодично, чтобы растить новых чемпионов и развиваться тем, кто уже занимается. Мы еще поддерживаем целый ряд видов спорта, олимпийских и не входящих в программу игр. Сегодняшнее мероприятие является значимым и для Барнаула, и для края с точки зрения поддержания активного образа жизни", – уверен генеральный директор БПЗ Алексей Рыбников.

В итоге места распределились следующим образом:



Дисциплина А-1600:

1 место – Дмитрий Катышев (г. Омск)

2 место – Владислав Решетнев (г. Кемерово)

3 место – Андрей Гирш (г. Омск)



Дисциплина Д-2 (Классика):

1 место – Никита Ильиных (г. Новосибирск)

2 место – Алексей Пустовалов (г. Бийск)

3 место – Николай Уваров (г. Бийск)



Предлагаем посмотреть прекрасные фотографии с гонок от нашего фотокорреспондента Екатерины Смолихиной.