Алибасов не подтвердил сообщения об инфаркте у Федосеевой-Шукшиной

Музыкальный продюсер и заслуженный артист России Бари Алибасов в беседе с телеканалом "360" опроверг появившуюся в СМИ информацию об инфаркте, с которым была госпитализирована его супруга, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина.

"Нормально себя чувствует, был небольшой подъем давления, оставили где-то на сутки в больнице", – пояснил Алибасов.

Сведения о том, что у жены случился инфаркт, продюсер не подтвердил, назвав их не соответствующими действительности.

О том, что Федосеевой-Шукшиной стало плохо, ранее сообщалось в СМИ. Отмечалось, что актриса пожаловалась на боли в груди в воскресенье, 24 февраля, после чего ее экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились в 2018 году. Для 71-летнего музыканта это седьмой по счету брак, а для 80-летней актрисы – пятый.