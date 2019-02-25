Предприниматель из Белокурихи Алексей Саламатов рассказал подробности инцидента, связанного с погоней за водителем автомобиля Toyota Lаnd Cruiser, который не справился с управлением и упал с моста.
По его словам, такого в городе-курорте еще не случалось. "Молодой человек 1987 года рождения в два ночи с 23 на 24 февраля, будучи изрядно нетрезв, проигнорировал требование сотрудников ДПС и решил удрать от них по курортной зоне. Парню не повезло. Причем трижды. Он не справился с управлением и, пробив ограждение мостика, свалился в речку. Утром, пытаясь вытащить "крузак", его уронили обратно, изрядно повредив капот и крышу. Парня, естественно, лишат прав за эти ночные великие свершения", – пишет бизнесмен на своей странице в Facebook.
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Резюмируя, предприниматель добавляет: "Впрочем, единожды парню все же повезло. И по крупному! Он жив и практически здоров!".
Напомним, что ночная погоня за внедорожником произошла в ночь на 24 февраля.
Комментарии
карма сработала трижды
что, прям ни разу ничего такого не было?
А подробности-то где? Что это вообще за новость? Так можно ещё сто штук наклепать, меняя место работы и фамилии.
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25.02.2019 13:49
Lex
))) злой вы!
еще забор восстанавливать...
25.02.2019 14:42
гость
Уже седьмую с языка снял
Ему 7 раз не повезло. Еще и мозгов нет.
Овраг чистым снегом посыпать.
8 раз)))) домой пешком ехать)))) кто больше?
9 раз - назад на эвакуаторе тащить,
10 раз - на следующие выходные шерегеш сорвался,
И так далее)