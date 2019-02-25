Предприниматель из Белокурихи Алексей Саламатов рассказал подробности инцидента, связанного с погоней за водителем автомобиля Toyota Lаnd Cruiser, который не справился с управлением и упал с моста.

По его словам, такого в городе-курорте еще не случалось. "Молодой человек 1987 года рождения в два ночи с 23 на 24 февраля, будучи изрядно нетрезв, проигнорировал требование сотрудников ДПС и решил удрать от них по курортной зоне. Парню не повезло. Причем трижды. Он не справился с управлением и, пробив ограждение мостика, свалился в речку. Утром, пытаясь вытащить "крузак", его уронили обратно, изрядно повредив капот и крышу. Парня, естественно, лишат прав за эти ночные великие свершения", – пишет бизнесмен на своей странице в Facebook.

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Резюмируя, предприниматель добавляет: "Впрочем, единожды парню все же повезло. И по крупному! Он жив и практически здоров!".

Напомним, что ночная погоня за внедорожником произошла в ночь на 24 февраля.