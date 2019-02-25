Алтайская лыжница Яна Кирпиченко выступит за сборную России на Всемирной зимней универсиаде, которая пройдет в Красноярске.

Состав сборной команды утвердили в Министерстве спорта России. Среди участников Игр – алтайская лыжница Яна Кирпиченко. Ранее спортсменка выигрывала и становилась призером юниорского чемпионата мира, выступала на этапах Кубка мира.

Сейчас Кирпиченко участвует в финале Кубка России, который проходит в Сыктывкаре. Также среди участников Универсиады титулованные российские спортсмены: сноубордисты Дмитрий Логинов и Наталья Соболева, фигурист Максим Ковтун, фристайлисты Максим Буров и Любовь Никитина.

Напомним, зимняя Универсиада состоится в Красноярске со 2 по 12 марта. Всего в студенческих Играх примут участие около 3000 спортсменов почти из 60 стран.