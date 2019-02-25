Театр имени Вахтангова заменил спектакль "Посвящение Еве", поскольку народный артист СССР Василий Лановой не смог принять в нем участие из-за плохого самочувствия, передает ТАСС со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.

16 января Лановому исполнилось 85 лет. В состав труппы Театра Вахтангова он вошел в 1957 году. В настоящее время Лановой играет в спектаклях "Посвящение Еве", "Последние луны" и "Пристань".

"Василий Семенович Лановой не смог принять участие в спектакле "Посвящение Еве" из-за нездоровья", – сказал Крок.

В сообщении на сайте театра говорится, что спектакль "Посвящение Еве" заменен на вечер Евгения Князева "Дом из стихов".

По словам Крока, 22 февраля произошла похожая ситуация. Лановой прибыл в театр за час до начала спектакля, но почувствовал себя плохо. Актеру вызвали скорую помощь, врачи констатировали у него повышение артериального давления и запретили выходить на сцену.

В результате было решено сыграть только одну часть спектакля, в которой не занят Лановой. Сам актер находился в театре до конца представления.