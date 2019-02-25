Фото: "Инстаграм"

В социальных сетях Барнаула обсуждают условия лечения в детском инфекционном отделении городской больницы № 12.

Устрашающие фотографии состояния больницы выложила в сеть жительница города, которая с ребенком попала в это отделение. "Это не кадры из фильма ужаса. Это инфекционная больница № 12 города Барнаула, в которую нам не посчастливилось попасть. В таких условиях лечат малышей... Вот мне интересно, наши чиновники когда-нибудь обратят на это внимание...", – пишет горожанка.

В министерстве здравоохранения Алтайского края признали, что детское отделение находится в неудовлетворительном состоянии. Здание было построено в 1970-м году. А в 2019 году здесь запланирован капитальный ремонт, пояснили в ведомстве ИА "Амител" .

"Проектной организацией ООО "Земстройпроект" разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт детского инфекционного отделения. Сметная стоимость строительно-монтажных работ по капитальному ремонту составляет 39 715 тыс. рублей", – сообщили в Крайздраве.

В начале 2019 года из краевого бюджета были выделены средства на проведение строительно-монтажных работ на объекте, уточнили в ведомстве. В ближайшее время начнутся поиски подрядчика:

"В феврале будет опубликована заявка на проведение аукциона по определению подрядной организации. После проведения всех закупочных процедур будет заключен договор с подрядной организацией на выполнение капремонта".

В рамках капитального ремонта запланировано:

– устройство фасадов здания с их утеплением и отделкой сайдингом;

– ремонт отмостки;

– замена окон на ПВХ и замена входных групп;

– замена существующей двускатной кровли на аналогичную;

– устройство приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования вместо нефункционирующих встроенных вентиляционных каналов;

– замена инженерных сетей: отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения;

– замена сетей электроснабжения, слаботочных линий связи, систем охранно-пожарной сигнализации;

– замена отработавшего срок эксплуатации малого грузового лифта;

– обособленный выход наружу из подвального этажа;

– внутренняя перепланировка медицинских, палатных и вспомогательных помещений подвала, первого и второго этажей.

Справка: Здание детского инфекционного отделения городской больницы № 12 было построено в 1970-м году. Это двухэтажное кирпичное здание с подвалом, общей площадью – 1004,7 кв.м. Отделение рассчитано на 49 коек.