Фото: "Инстаграм"
В социальных сетях Барнаула обсуждают условия лечения в детском инфекционном отделении городской больницы № 12.
Устрашающие фотографии состояния больницы выложила в сеть жительница города, которая с ребенком попала в это отделение. "Это не кадры из фильма ужаса. Это инфекционная больница № 12 города Барнаула, в которую нам не посчастливилось попасть. В таких условиях лечат малышей... Вот мне интересно, наши чиновники когда-нибудь обратят на это внимание...", – пишет горожанка.
В министерстве здравоохранения Алтайского края признали, что детское отделение находится в неудовлетворительном состоянии. Здание было построено в 1970-м году. А в 2019 году здесь запланирован капитальный ремонт, пояснили в ведомстве ИА "Амител" .
"Проектной организацией ООО "Земстройпроект" разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт детского инфекционного отделения. Сметная стоимость строительно-монтажных работ по капитальному ремонту составляет 39 715 тыс. рублей", – сообщили в Крайздраве.
В начале 2019 года из краевого бюджета были выделены средства на проведение строительно-монтажных работ на объекте, уточнили в ведомстве. В ближайшее время начнутся поиски подрядчика:
"В феврале будет опубликована заявка на проведение аукциона по определению подрядной организации. После проведения всех закупочных процедур будет заключен договор с подрядной организацией на выполнение капремонта".
В рамках капитального ремонта запланировано:
– устройство фасадов здания с их утеплением и отделкой сайдингом;
– ремонт отмостки;
– замена окон на ПВХ и замена входных групп;
– замена существующей двускатной кровли на аналогичную;
– устройство приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования вместо нефункционирующих встроенных вентиляционных каналов;
– замена инженерных сетей: отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения;
– замена сетей электроснабжения, слаботочных линий связи, систем охранно-пожарной сигнализации;
– замена отработавшего срок эксплуатации малого грузового лифта;
– обособленный выход наружу из подвального этажа;
– внутренняя перепланировка медицинских, палатных и вспомогательных помещений подвала, первого и второго этажей.
Справка: Здание детского инфекционного отделения городской больницы № 12 было построено в 1970-м году. Это двухэтажное кирпичное здание с подвалом, общей площадью – 1004,7 кв.м. Отделение рассчитано на 49 коек.
Комментарии
Сметная стоимость строительно-монтажных работ по капитальному ремонту составляет 39 715 тыс. рублей" ЧТА?????
25.02.2019 14:10 39,7 мильёнов тобишь
39 тыс. за квадрат - проще новое построить.
Я в том году лежала с дочкой в этой больнице ,там действительно все в плохом состоянии,кровати просто кошмар.
А может этому министерству поменяться помещениями с этой детской больничкой - тогда мигом отремонтируют!
Это просто оптимизация медицины в Алтайском крае. Авторы Карлин, Долгова.
А какая у них мотивация что-то для вас делать, кроме жалости к терпиле? Вы что, не избирёте кого-то чтоль потом ? бу-га-га)
Причём в платной палате условия ни чуть не лучше , чем в общей .
явно фото украинской больницы, супостаты лодку раскачивают
Да не дай бог попасть в такую больницу. В ней неизвестно какую заразу можно подцепить не то что вылечиться!!!! Бедные дети!!! А ведь это не единственная больница у нас в городе!
Да, платные палаты отличаются лишь наличием душа, телевизора и обособленностью от других. А внешний такой же ужасный. Стоимость более 1000 рублей за сутки! Но врачи в этой больнице молодцы, спасли нашу крошечку!
Зайдем с другой стороны..В больницах ходят проверяющие органы,смотрят и дают предписания на устранение нарушений..Тут явные нарушения.Что,не было предписаний?На комиссии одевались розовые очки или заставляли писать,что все хорошо?Или предписания были,но предыдущий главнюк их не выполнял?но тогда его должны были штрафовать за неисполнение..Пазлики не складываются в картинку
У меня по документам все в порядке, евро ремонт сделан, все норм
Денег нет!
Но вы лечитесь !!!
Денег нет!
Но вы лечитесь !!!
Да щас помереть .оказывается еще проблематичней, чем родиться
Алексей
Это просто оптимизация медицины в Алтайском крае. Авторы Карлин, Долгова.
Да бери уж выше, эти-просто исполнители
и это-норма (для России), как сказала Лена Малышева