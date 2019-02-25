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"Это не кадры из фильма ужасов": жительницу Барнаула испугала детская больница

, ИА "Амител"
Горожанка просит чиновников обратить внимание на то, в каких условиях лечат детей

Фото: "Инстаграм"

В социальных сетях Барнаула обсуждают условия лечения в детском инфекционном отделении городской больницы № 12.

Устрашающие фотографии состояния больницы выложила в сеть жительница города, которая с ребенком попала в это отделение. "Это не кадры из фильма ужаса. Это инфекционная больница № 12 города Барнаула, в которую нам не посчастливилось попасть. В таких условиях лечат малышей... Вот мне интересно, наши чиновники когда-нибудь обратят на это внимание...", – пишет горожанка.

В министерстве здравоохранения Алтайского края признали, что детское отделение находится в неудовлетворительном состоянии. Здание было построено в 1970-м году. А в 2019 году здесь запланирован капитальный ремонт, пояснили в ведомстве ИА "Амител" .

"Проектной организацией ООО "Земстройпроект" разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт детского инфекционного отделения. Сметная стоимость строительно-монтажных работ по капитальному ремонту составляет 39 715 тыс. рублей", – сообщили в Крайздраве.

В начале 2019 года из краевого бюджета были выделены средства на проведение строительно-монтажных работ на объекте, уточнили в ведомстве. В ближайшее время начнутся поиски подрядчика:

"В феврале будет опубликована заявка на проведение аукциона по определению подрядной организации. После проведения всех закупочных процедур будет заключен договор с подрядной организацией на выполнение капремонта".

В рамках капитального ремонта запланировано:

– устройство фасадов здания с их утеплением и отделкой сайдингом;

– ремонт отмостки;

– замена окон на ПВХ и замена входных групп;

– замена существующей двускатной кровли на аналогичную;

– устройство приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования вместо нефункционирующих встроенных вентиляционных каналов;

– замена инженерных сетей: отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения;

– замена сетей электроснабжения, слаботочных линий связи, систем охранно-пожарной сигнализации;

– замена отработавшего срок эксплуатации малого грузового лифта;

– обособленный выход наружу из подвального этажа;

– внутренняя перепланировка медицинских, палатных и вспомогательных помещений подвала, первого и второго этажей.

Справка: Здание детского инфекционного отделения городской больницы № 12 было построено в 1970-м году. Это двухэтажное кирпичное здание с подвалом, общей площадью – 1004,7 кв.м. Отделение рассчитано на 49 коек.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.02.2019 14:10
- гость -

Сметная стоимость строительно-монтажных работ по капитальному ремонту составляет 39 715 тыс. рублей" ЧТА?????

0  0
25.02.2019 14:13
- гость -

25.02.2019 14:10 39,7 мильёнов тобишь

0  0
25.02.2019 14:20
- гость -

39 тыс. за квадрат - проще новое построить.

0  0
25.02.2019 14:22
ирина

Я в том году лежала с дочкой в этой больнице ,там действительно все в плохом состоянии,кровати просто кошмар.

0  0
25.02.2019 14:29
- гость -

А может этому министерству поменяться помещениями с этой детской больничкой - тогда мигом отремонтируют!

0  0
25.02.2019 14:31
Алексей

Это просто оптимизация медицины в Алтайском крае. Авторы Карлин, Долгова.

0  0
25.02.2019 14:38
112

А какая у них мотивация что-то для вас делать, кроме жалости к терпиле? Вы что, не избирёте кого-то чтоль потом ? бу-га-га)

0  0
25.02.2019 14:51
гость

Причём в платной палате условия ни чуть не лучше , чем в общей .

0  0
25.02.2019 15:07
- гость -

явно фото украинской больницы, супостаты лодку раскачивают

0  0
25.02.2019 15:11
гость

Да не дай бог попасть в такую больницу. В ней неизвестно какую заразу можно подцепить не то что вылечиться!!!! Бедные дети!!! А ведь это не единственная больница у нас в городе!

0  0
25.02.2019 15:14
- гость -

Да, платные палаты отличаются лишь наличием душа, телевизора и обособленностью от других. А внешний такой же ужасный. Стоимость более 1000 рублей за сутки! Но врачи в этой больнице молодцы, спасли нашу крошечку!

0  0
25.02.2019 15:27
бабуля

Зайдем с другой стороны..В больницах ходят проверяющие органы,смотрят и дают предписания на устранение нарушений..Тут явные нарушения.Что,не было предписаний?На комиссии одевались розовые очки или заставляли писать,что все хорошо?Или предписания были,но предыдущий главнюк их не выполнял?но тогда его должны были штрафовать за неисполнение..Пазлики не складываются в картинку

0  0
25.02.2019 15:32
Бльница

У меня по документам все в порядке, евро ремонт сделан, все норм

0  0
25.02.2019 15:48
iOne

Денег нет!
Но вы лечитесь !!!

0  0
25.02.2019 15:52
Патамушта

Денег нет!
Но вы лечитесь !!!



Да щас помереть .оказывается еще проблематичней, чем родиться

0  0
25.02.2019 15:58
гость


Алексей
Это просто оптимизация медицины в Алтайском крае. Авторы Карлин, Долгова.

Да бери уж выше, эти-просто исполнители

0  0
25.02.2019 16:03
гость

и это-норма (для России), как сказала Лена Малышева

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