Орешкин оценил условия для бизнеса в России и динамику инвестиций

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что один из главных приоритетов для правительства на ближайшие шесть лет – поддержка частного предпринимательства, пишут "Известия".

Орешкин напомнил, что президент России Владимир Путин в недавнем послании Федеральному собранию заявил о наступлении "времени для смелых инициатив".

Министр отметил, что серьезным вызовом для власти станет задача по включению России в топ-20 мирового списка лучших стран для предпринимательства – Doing Business. Однако, по его словам, это уже не самоцель. Важнее – увеличение инвестиционной активности в стране.

"Всегда самым главным показателем качества инвестиционного климата является динамика инвестиций. Хотя она у нас в принципе положительная в последние годы, уровень еще недостаточен и серьезно отличается от целевого значения, на которое мы хотим выйти", – заявил Орешкин.

По его мнению, это означает, что не все еще сделано и не все еще в этой области налажено в стране. В то же время предпринимателям нужна стабильность и предсказуемость в смысле ведения дел. Тогда и инвестиции пойдут, подчеркнул Орешкин.

"Для предпринимателя самое главное – предсказуемость условий, в которых он работает, и их неизменность. В этом вопросе частить с какими-то инициативами нужно аккуратно, потому что каждое изменение требует от предпринимателя понимания, что произошло, перенастройки внутренних систем, оценки рентабельности и других параметров бизнеса", – пояснил Орешкин.

Ранее министр назвал валюту, в которой выгоднее всего россиянам хранить свои сбережения. Этой валютой оказались рубли.