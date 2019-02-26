Фото: Amic.ru

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу пройдет в Барнауле 9 марта. Мероприятие начнется в 17 часов во Дворце культуры Моторостроителей по адресу ул. Германа Титова, 50а (ул. Малахова, 6).

В 2019 году на чемпионате введены новые номинации – пляжный бодибилдинг (без весовых ограничений) до 178 см и свыше 178 см. Это направление культуризма было выделено в отдельную категорию, в которой бодибилдеры не стремятся к наращиванию огромных мышечных объемов, но обладают эстетически красивым развитым телом с рельефной умеренной мускулатурой.

Впервые в России на чемпионате Алтайского края новая номинация среди мужчин – Men’s Classic Physique (Классик физик). Новая дисциплина была официально утверждена Исполкомом и Конгрессом IFBB в 2018 году в Бенидорме (Испания) и принята в Федерацию Бодибилдинга России с 2019 года.

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу – это грандиозное и будоражащее кровь и взгляд соревнование, сильные и красивые соперники, интрига до последних секунд, и просто незабываемое действие, которое стоит увидеть вживую. Мероприятие традиционно является значимым событием в жизни жителей города и любителей бодибилдинга и фитнеса. Ежегодно турнир проводится каждую весну и собирает на одной площадке более 70 лучших атлетов Сибири. И в этом году вновь представители одной из сильнейших команд – команды Алтайского края – продемонстрируют плоды своих ежедневных трудов, ведь именно среди наших спортсменов есть многократные призеры чемпионатов мира, России и Европы.

Билеты на чемпионат можно приобрести в сети тренажерных залов Федерации бодибилдинга Алтайского края HARDCORE, а также на сайте http://barnaul.kassy.ru (Городские зрелищные кассы).

Не забудьте зарегистрироваться на сайте http://championship22.ru/, как "зритель", чтобы стать участником розыгрыша абонементов HARDCORE и продукции от спонсоров. 9 марта на чемпионате мы определим счастливчиков и вручим подарки нашим победителям (присутствие на розыгрыше обязательно).

Вся подробная информация о чемпионате, положение, программа и форма регистрации зрителей и участников находится на сайте: http://championship22.ru/.

Организаторами чемпионата стали Министерство спорта Алтайского края, РОО "Федерация бодибилдинга Алтайского края", сеть тренажерных залов Федерации бодибилдинга Алтайского края HARDCORE и агентство маркетинговых коммуникаций Promo Republic.