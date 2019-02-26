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Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу пройдет в Барнауле 9 марта

, ИА "Амител"
Чемпионат силы, мощи и красоты в Барнауле

Фото: Amic.ru

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу пройдет в Барнауле 9 марта. Мероприятие начнется в 17 часов во Дворце культуры Моторостроителей по адресу ул. Германа Титова, 50а (ул. Малахова, 6).

В 2019 году на чемпионате введены новые номинации – пляжный бодибилдинг (без весовых ограничений) до 178 см и свыше 178 см. Это направление культуризма было выделено в отдельную категорию, в которой бодибилдеры не стремятся к наращиванию огромных мышечных объемов, но обладают эстетически красивым развитым телом с рельефной умеренной мускулатурой.

Впервые в России на чемпионате Алтайского края новая номинация среди мужчин – Men’s Classic Physique (Классик физик). Новая дисциплина была официально утверждена Исполкомом и Конгрессом IFBB в 2018 году в Бенидорме (Испания) и принята в Федерацию Бодибилдинга России с 2019 года.

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу – это грандиозное и будоражащее кровь и взгляд соревнование, сильные и красивые соперники, интрига до последних секунд, и просто незабываемое действие, которое стоит увидеть вживую. Мероприятие традиционно является значимым событием в жизни жителей города и любителей бодибилдинга и фитнеса. Ежегодно турнир проводится каждую весну и собирает на одной площадке более 70 лучших атлетов Сибири. И в этом году вновь представители одной из сильнейших команд – команды Алтайского края – продемонстрируют плоды своих ежедневных трудов, ведь именно среди наших спортсменов есть многократные призеры чемпионатов мира, России и Европы.

Билеты на чемпионат можно приобрести в сети тренажерных залов Федерации бодибилдинга Алтайского края HARDCORE, а также на сайте http://barnaul.kassy.ru (Городские зрелищные кассы).

Не забудьте зарегистрироваться на сайте http://championship22.ru/, как "зритель", чтобы стать участником розыгрыша абонементов HARDCORE и продукции от спонсоров. 9 марта на чемпионате мы определим счастливчиков и вручим подарки нашим победителям (присутствие на розыгрыше обязательно).

Вся подробная информация о чемпионате, положение, программа и форма регистрации зрителей и участников находится на сайте: http://championship22.ru/.

Организаторами чемпионата стали Министерство спорта Алтайского края, РОО "Федерация бодибилдинга Алтайского края", сеть тренажерных залов Федерации бодибилдинга Алтайского края HARDCORE и агентство маркетинговых коммуникаций Promo Republic.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

26.02.2019 08:51
синтол

Интересно, правда говорят что за свой счёт никто из мужчин качков не готовиться? Курс фармы на подготовку к соревам стоит как квартира в центре. Кто сомневается, просто смотрите цену на гормон роста и тренболон. Это малая часть препаратов. Ещё нужны дорогие анализы, платные консультации докторов, тренеров, расходы на перелёт и гостиницу и тд и тп.

0  0
26.02.2019 09:07
- гость -

От чего умер спортивный эндокринолог выступающий бодибилдер Имяреков? У него говорят было очень дорогое даже для москвичей и питерцев консультирование.

0  0
26.02.2019 09:08
- гость -

Тетки страшные все, хоть пляжные, хоть зальные. Уже и не женщина, но пока и не мужик. А когда в позах начинают корячиться так вообще не знаешь куда глаза от стыда деть. Еще и гуалином намажутся как попало. Жуть

0  0
26.02.2019 09:17
- гость -


26.02.2019 09:08
- гость -

бикинистки очень даже женственные!

0  0
26.02.2019 09:20
- гость -

знающие, подскажите, а то брехни вижу много. Жидкий гормон роста за 3-5к эта разводка, типа говорят пептид, его рекламируют качки, которые на самом деле аптеку за 15к себе ставят?

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