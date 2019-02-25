В понедельник утром, 25 февраля, в возрасте 47 лет умер депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец, сообщают "НГС.НОВОСТИ".

Дмитрий Прибаловец активно выступал в защиту новосибирской улицы Богдана Хмельницкого. Так, например, он вступился за здание клуба "Отдых", когда оно попало под снос, передав в мэрию 7 тысяч подписей, собранных у жителей Новосибирска. Депутат состоял в рабочей группе по вопросам улучшения экологической обстановки. В октябре 2017 года он отреагировал на просьбу жителей своего округа остановить пристройку веранды к памятнику архитектуры. Также он неоднократно участвовал в митингах, благодаря чему в 2016 году улице Богдана Хмельницкого присвоили статус достопримечательного места.

Информацию об этом опубликовала в своем Facebook депутат горсовета Наталья Пинус. Она уточнила, что о смерти ей сообщили коллеги: "Я знаю, что от сердечного приступа".

Информацию об этом подтвердил друг Дмитрия, общественник Александр Лунин: "Пока ничего подробнее сказать не могу, до помощника пока не дозвонился, но, видимо, да, это действительно так. Пока даже осознать и поверить не могу. Мы с ним знакомы года с 2013-го где-то. Года три как дружили".

"К великому сожалению, это так. Пишем некролог", – сообщила начальник отдела по взаимодействию со СМИ горсовета Новосибирска Елена Рогова.

По словам коллеги Прибаловца Антона Тыртышного, Дмитрий "был настоящим депутатом": "Был очень тесно связан со своими избирателями. Он был самым активным, пожалуй, депутатом в социальных сетях. Для него это было основным инструментом работы с избирателями. Никогда не перекладывал все на своих помощников, поэтому был всегда глубоко погружен в проблемы своего округа, всегда знал, что за проблемы у людей, которые его избрали".

Стоит отметить, что неделей ранее – 18 февраля – на 74-м году жизни скончался другой депутат горсовета Новосибирска Валентин Пысин.