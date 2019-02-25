Почти 10 млрд рублей выделят на ликвидацию свалок в России

Около 10 миллиардов рублей в 2019 году будет выделено на ликвидацию 49 незаконных мусорных свалок и наиболее зараженных территорий, общая площадь которых составляет 700 гектаров, пишут "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию потребовал рекультивировать незаконные и проблемные свалки в стране.

Из федерального бюджета на эти цели выделено 6,7 миллиарда рублей, а из региональных – 3,1 миллиарда.

Деньги получат 12 субъектов РФ. Это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Волгоградская, Московская, Нижегородская, Смоленская, Брянская, Новгородская и Мурманская области, отметили в Минприроды.

В 2020 году еще 30-ти субъектам направят 10,4 миллиарда рублей на ликвидацию незаконных полигонов.

Еще 617 миллионов рублей пойдут на рекультивацию самой большой в России свалки в Челябинске.

До конца 2022 года планируется рекультивировать 108 несанкционированных полигонов, к 2025 – 191, уточнили в Минприроды.