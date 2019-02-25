Опубликован рейтинг российских регионов, в которых граждане предпочитают расплачиваться с помощью банковских карт, сообщает РИА "Новости".

В России на 1 октября 2018 года было 268 миллионов действующих банковских карт (примерно по три карты в среднем на каждого взрослого россиянина), а число банкоматов – чуть менее 200 тысяч.

Экспертами РИА "Рейтинг" был подготовлен "Рейтинг регионов по популярности платежей банковскими картами – 2019", согласно которому за 12 месяцев, закончившихся 1 октября 2018 года, в среднем 43% платежей россияне осуществили при помощи банковских карт. При этом отмечается, что в ряде стран этот показатель уже превышает 90%.

По данным исследования, первое место занимает Москва и Московская область. В столичном регионе 84,5% всех платежей совершается при помощи современных способов оплаты.

Алтайский край оказался на 34-й позиции. Здесь доля товаров и услуг, оплаченных банковскими картами, составляет 32,2%. Среднее количество платежных операций на душу населения в год – 99,6. Количество терминалов, принимающих карты, на 10 тысяч человек – 138,7.

На последней строчке списка оказалась Чечня, где лишь 1,8% всех оплат проходит по безналичному расчету.