Специалисты ликвидировали повреждение на водопроводе на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Как ранее информировал портал Amic.ru, порыв произошел минувшей ночью на водопроводе диаметром 100 миллиметров. Под ограничение водоснабжения попали жилые дома в Железнодорожном и части Октябрьского районов, а также 20 детских садов, семь школ и девять организаций здравоохранения.
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В данный момент специалистами водоканала проводятся работы по восстановлению водоснабжения, которые могут занять от двух до трех с половиной часов.
Комментарии
где посадки?
Какие органы контролируют добросовестность выполнения опрессовки, подготовки к зимнему сезону? Почему только на Амике возмущения?
Причём тут опресовки? Опресовки проводят на сетях ГВС-горячего водоснабжения! А здесь холодная вода!
Если не знаете, то лучше молчите,так вы хоть за умного сойдете!
Воды нет до сих пор - пересечение С.Западной и Г.Исакова ! Что вы там ликвидировали ? Вы бы лучше коммунальщиков ликвидировали. Совсем уже заврались.
труба диаметром 10см?
Кулаев Алексей, читайте внимательнее!
В данный момент специалистами водоканала проводятся работы по восстановлению водоснабжения, которые могут занять от двух до трех с половиной часов.
Так авария ликвидирована или проводятся работы по восстановлению водоснабжения?
авария ликвидирована, т.е дыру заделали или заменили кусок трубы. Теперь нужно магистральные сети заполнить водой, а это время.
Авария ликвидирована, это когда у жильцов идет вода ! Не занимайтесь словоблудием.
Этим как раз вы занимаетесь
а вы что хотите, чтобы как в парижах, и власть менялась и вода была? ибо одного без другого не бывает...
25.02.2019 15:53
гость
А у нас как в Крыжопле. И власть не меняется и воды нет!!!
Прорывам нужно присваивать номера! А то народ путается, какой прорыв уже устранили, а какой еще нет. А какой еще успел появится.
ГИС-Прорыв
Номер прорыва, геолокация, время начала прорыва, территория отключения. Время начала поисков места прорыва, начало устранения, завершение устранения, нормализация подачи воды.
И вся информация в онлайне.