"Единая Россия" запустила интерактивный сервис по сбору обращений о проблемах с коммунальной услугой "Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)". Обратиться к сервису могут все, кто получил двойные начисления за вывоз бытовых отходов.

"Данный сервис представляет собой удобный механизм для отправки жалоб и поможет увидеть реальную картину. По всем поступившим обращениям будет проведена работа. Сначала по этим сигналам отработают региональные координаторы партпроекта вместе с региональными властями, а потом, если мы не увидим позитивной динамики, будем обращаться в Генеральную прокуратуру, добиваться перерасчетов платежей", – рассказал координатор партпроекта "Чистая страна", председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Написать о двойных платежах можно на сайте партийных проектов, а также на сайте алтайского регионального отделения партии через вкладку "Сообщи о двойном платеже за обращение с отходами". Там нужно заполнить простую анкету с информацией о том, какой платеж за коммунальные услуги был в 2018 году и как он изменился в 2019 году, и прикрепить фотографии этих платежных документов. В Алтайском крае сообщение о таких фактах можно оставить и в региональной общественной приемной "Единой России", по адресу г. Барнаул, пр. Ленина, 41.

В "Единой России" сообщили, что двойные платежи за мусор получили жители более 20 регионов страны. Иногда этот платеж бывает "спрятан" в квитанции за коммунальные услуги, и люди не знают, сколько они за это платят, и непонятно, как региональный оператор получит деньги за это.

Также, рассказывает Владимир Бурматов, в квитанциях бывает сразу две строки: старая плата за содержание жилого помещения и новая коммунальная услуга "обращение с ТКО".

"Сумма за жилищную услугу никак не меняется, хотя она должна снизиться, так как оттуда изъяли услугу по обращению с мусором. С помощью общественного контроля партия планирует выявить случаи двойного платежа за услугу по обращению с отходами и принять по ним меры", – заключил координатор партпроекта.

Напомним, с января 2019 года в России работает новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО станут региональные операторы, в чьих задачах – транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение отходов. В тех регионах, в которых начнется такая работа, оплата услуг операторов физическими и юридическими лицами будет осуществляться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. В Алтайском крае работает пять региональных операторов на семь зон. Но услуга пока оказывается только в городах и райцентрах.