Компания "БЛИС" работает на рынке Алтайского края уже 20 лет, и за это время заслужила доверие покупателей качеством товаров и внимательным отношением к клиентам. В магазинах сети представлены коллекции итальянского и российского нижнего белья, колгот, одежды для дома и отдыха. Кроме того, всегда в наличии большой выбор корректирующего белья, а также белья для беременных и кормящих. А опытные продавцы всегда помогут определиться с выбором и сделать образ неповторимым.

В честь своего юбилейного дня рождения "БЛИС" спешит порадовать покупателей грандиозными скидками от 20% до 50% на весь ассортимент. Это отличный повод приобрести подарки к 8 Марта, побаловав себя, своих родных и близких. Поторопитесь: акция продлится только с 26 по 28 февраля 2019 года!

-20% на все женское белье, а также -30% и -50% – на коллекции прошлых сезонов.

Роскошные модные и повседневные классические комплекты, хлопковые трусики, корректирующие и эротические изделия – перед такими вещами, да еще и с огромными скидками, устоять просто невозможно!

-20% на хлопковую и шелковую домашнюю одежду.

Дом – то место, куда мы спешим с работы, где создаем уют и где хочется чувствовать себя максимально комфортно. Одежда, которую мы носим дома, столь же важна, как и вещи, которые нас окружают. Привнести роскоши в свой домашний гардероб вам поможет шелковая пижама, а невесомые комплекты предоставят свободу движений. В зависимости от ваших предпочтений можно выбрать нежные пастельные или насыщенные цвета.

-20% на все мужское белье.

Классические слипы, шорты или боксеры – в магазине вы сможете найти именно ту модель, которая понравится вашему мужчине. Мужское белье изготовлено из хлопка – натурального материала высокого качества. Благодаря особой технологии обработки волокон ткань становится невероятно мягкой и приятной на ощупь, что идеально подходит для нижнего белья. Дизайн также продуман до мелочей: помимо лаконичных и спокойных моделей, есть изделия, декорированные принтом.

-20% на все классические и fashion-колготки/носочки и — 30% на теплые колготки и носочки.

Экстравагантно, романтично, официально, слегка игриво или провокационно – именно так, в зависимости от настроения, можно выглядеть при помощи всего одного аксессуара – колготок. Для межсезонья и зимы черные колготки – просто незаменимый помощник: можно подбирать соответствующую плотность и не тревожиться о том, что модель не подходит к одежде.

Если же возникает желание изменить свой образ, добавив чего-то нового и необычного, модным решением могут стать хлопковые носочки с капроновой вставкой ретро-горох, соблазнительным кружевом либо милыми кошечками. Побалуйте свои ножки этим легким и красивым аксессуаром!

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"БЛИС"

г. Барнаул, ул. Гоголя, 55

ул. Белинского, 12, 2 этаж

ТЦ "Лето", Павловский тракт, 251а, 1 этаж

Телефон: +7 (3852) 63-85-14

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