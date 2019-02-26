150 тысяч рублей в месяц: барнаульская компания открыла вакансию в отделе ВЭД

Барнаульцам предлагают "работу мечты". Зарплата от 80 до 150 тысяч рублей в месяц, заграничные командировки, отличная языковая практика и знакомство с новыми, интересными людьми. Все это получит кандидат, который успешно пройдет отбор на должность менеджера отдела ВЭД (внешне-экономической деятельности) алтайской инновационной компании "СиСорт".

О работодателе

"СиСорт" производит высокотехнологичные фотосепараторы для очистки сыпучих продуктов, которые успешно продаются не только в России, но и в 26 странах мира. На экспорт идет уже более трети всех выпущенных на Алтае аппаратов "СиСорт". За границей работают девять представительств компании. В планах "СиСорт" — продавать оборудование на все континенты земного шара. Для реализации этой задумки предприятие ищет опытных специалистов по продажам, которые уверенно владеют английским языком. Второй иностранный язык станет весомым преимуществом.

Что нужно делать

В данный момент компания "СиСорт" готова принять в штат двоих менеджеров ВЭД – для работы с клиентами в странах Восточной и Западной Европы.

"В обязанности специалистов входит поиск потенциальных клиентов и ведение переговоров с ними, развитие вверенного региона и поиск новых путей продвижения оборудования там, заключение договоров, оформление необходимых документов, выполнение плана продаж, создание и развитие дилерской сети. Интересной и приятной частью работы станут заграничные командировки, участие в выставках в различных европейских городах", - рассказал начальник отдела ВЭД компании "СиСорт" Александр Старков.

Требования к кандидатам

"Мы ищем кандидатов, способных вести продуктивные переговоры на иностранном языке, — подчеркивает руководитель отдела персонала "СиСорт" Анастасия Ельцова, — нам нужны специалисты, которые отработали в продажах от трех лет, с опытом успешного развития региона, коммуникабельные, ориентированные на результат".

С подробным описанием вакансии можно ознакомиться здесь.

Телефон: +7-913-213-77-26

Резюме принимают по адресу электронной почты: juravleva@csort.ru