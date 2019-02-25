Депутаты предложили ввести штрафы за незаконную эвакуацию авто

Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму проект закона, который предлагает ввести штрафы за эвакуацию автомобилей без составления положенного протокола, сообщает РИА "Новости".

Как считают авторы законопроекта, отсутствие административной ответственности за незаконное задержание автомобилей повлекло самоуправство со стороны должностных лиц. В частности транспортные средства задерживают и эвакуируют без составления протокола, а документы оформляются задним числом.

"Также имеют место случаи составления протоколов в отсутствие водителя без понятых и без видеозаписи", – сказано в пояснительной записке к проекту закона.

Документ предполагает штрафовать не только должностных лиц, принимающих решение о задержании автомобиля, но и работников, которые проводят эвакуацию.

Штрафы составят от 30 до 50 тысяч для принимающих решение об эвакуации ТС и от 5 до 50 тысяч для исполняющих его.

Кроме того, депутаты предложили разрешить водителям, которые застали эвакуацию своих автомобилей, предъявить документы, если они находятся внутри машины.