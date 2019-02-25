Приморский суд принял решение оставить без ареста мужчину, подозреваемого в нанесении побоев 12-летнему мальчику, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По данным следствия, физическую силу против агрессивного 12-летнего школьника взрослый применил в воспитательных целях, чтобы тот больше не избивал его ребенка, а также для пресечения дальнейших хулиганских действий в отношении других детей.

Ранее сообщалось, что в одной из школ города Большой Камень несколько родителей решили устроить самосуд над пятиклассником за то, что он регулярно избивал своих сверстников. В частности, как отмечалась, мальчик носил с собой нож и портил вещи одноклассников, а также требовал с них деньги. Терпению взрослых пришел конец, когда школьницу госпитализировали с подозрением на разрыв селезенки после того, как мальчик ударил ее в живот.

Родители, возмущенные поведением хулигана, завели его в мужской туалет и несколько раз обмакнули головой в унитаз.

Прокуратурой была назначена проверка по факту случившегося, возбудили уголовное дело. Контроль над конфликтной ситуацией держит также департамент образования и науки Приморья, был отстранен от работы директор школы. Также проверяется, почему администрация школы длительное время никак не реагировала на выходки ученика и многочисленные жалобы родителей.