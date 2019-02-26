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Как строят пятый дом ЖК "Большая медведица": видео с квадрокоптера

, ИА "Амител", Анна Маковеева
Строители возводят третий этаж дома на ул. Пролетарской, 160
Фото: компания «Адалин-Строй»

Фото: компания «Адалин-Строй»

Строительство пятого дома жилого комплекса "Большая медведица" продолжается на ул. Пролетарской, 160 в Барнауле. К концу февраля строители начали кладку третьего этажа, за ходом строительства можно проследить по фотографиям со стройплощадки и видео, снятому с воздуха с помощью квадрокоптера.

Ювелирная работа

Первая очередь жилого комплекса "Большая медведица" за "Сити-центром" – дома на ул. Партизанской, 149, ул. Пролетарской, 148, 150 и 151 – уже готова. В октябре 2018 года компания "Адалин-Строй" объявила о старте продаж квартир в доме на ул. Пролетарской, 160.

Визуально этот дом отличается от остальных. Цветовая гамма не повторяет не только фасады первой очереди, но и все, что можно встретить в Барнауле. Кроме того, здание полностью выполнено из кирпича, а в отделке применены материалы премиум-класса.

При возведении основных стен и перегородок использован утолщенный силикатный кирпич. Этот материал считается одним из самых долговечных, кроме того, он отлично отсекает шум и сохраняет тепло. В отделке первого и второго этажей применили ригельный кирпич, который имеет вытянутую форму и позволяет добиваться эффектных решений в архитектуре. Часть фасада покрыта декоративной штукатуркой, а некоторые элементы отделаны кирпичом ручной формовки. Из-за того, что такой кирпич имеет неправильную форму, он требует от каменщиков особого мастерства.

Возведение кирпичного дома с такой сложной отделкой не может быть таким же быстрым, как строительство монолитного. Согласно проектной декларации, объект будет сдан в 2021 году. Однако, как показывает практика, "Адалин-Строй" старается сдавать свои дома раньше обещанного срока.

Дом "клубного" типа

В отличие от многих проектов в центре города, "Большая медведица" – это не точечная, а квартальная застройка. Поэтому получилось создать просторную и комфортную придомовую территорию. Здесь появится рекреационная площадка, состоящая из трех зон: для малышей, школьников и тех, кто занимается воркаутом. Старшее поколение и родители, которые сопровождают детей на прогулке, оценят беседку-перголу. Ее конструкция позволит укрыться от яркого солнца и наблюдать за тем, что происходит на площадке. Во дворе и по периметру дома предусмотрена парковка, вазоны с растениями отделят ее от пешеходной зоны.

Отделка подъездов будет под стать экстерьеру: фактурная штукатурка на стенах, информационные панели из листового металла, подвесной потолок. Для удобства жильцов – два лифта: грузовой и пассажирский. Также здесь будут оборудованы помещения для консьержей, колясочные.

Несмотря на то, что дом расположен в центре города, в нем всего 165 квартир, по пять на площадке. Застройщик сделал упор не на малогабаритные, а на полноценные 2-, 3-, 4-комнатные квартиры и студии, которые покупают для себя, а не для того, чтобы сдавать. В этом доме не будет случайных людей, все соседи будут знать друг друга в лицо.

Нестандартная планировка

В секциях есть и 1-комнатные студии, но даже они довольно внушительных размеров – от 30 кв. метров. Это отличный вариант для холостяцкой жизни, в комнате найдется место и для большого стола, и для зоны кухни, и для спального места. А вещи можно хранить в гардеробной.

Проектировщики продумали все нюансы, поэтому будущие жильцы вряд ли задумаются о перепланировке. В полноценных однокомнатных квартирах площадью чуть более 40 кв. метров нашлось место для довольно просторной кухни, гостиной, а также комнаты для хранения вещей. Из гостиной есть выход на просторный балкон.

Будущим жильцам предложили несколько вариантов двухкомнатных квартир площадью от 40 до 65 кв. метров. Почти в каждой из них есть гардеробная комната или место для большого шкафа.

В трехкомнатных и четырехкомнатных квартирах помимо гардеробных предусмотрены так называемые мастер-зоны – дополнительные ванные комнаты с входом из спальни. Это решение широко распространено в европейской части России, в Барнауле одной из первых его применила именно компания "Адалин-Строй".

Самая большая квартира в доме на ул. Пролетарской, 160 имеет площадь более 118 кв. метров, она отлично подойдет для больших семей с детьми. В центре квартиры – просторная гостиная с выходом на балкон, а детские спальни находятся в отдельном крыле, рядом с собственной гардеробной и санузлом. В родительской спальне тоже есть гардероб и личная ванная. Еще один санузел соседствует с кухней, из которой есть выход еще на один балкон.

Кстати

Купить жилье в жилом комплексе "Большая медведица" можно как за полную стоимость, так и в ипотеку. Также застройщик предлагает особенный вариант покупки – по специальной рассрочке, без процентов и удорожания.

Консультации по подбору квартир можно получить в мобильном офисе на ул. Партизанская, 169 и по единому телефону продаж 533-233.

Справка

Группа компаний "Адалин" – успешный застройщик на территории Барнаула. Помимо жилого комплекса "Большая медведица" среди проектов застройщика жилой комплекс "Марс" в квартале 2033, авторский жилой дом One loft на ул. Взлетной, 2л.

Эксклюзивный партнер продаж – крупнейшая федеральная сеть офисов недвижимости "Миэль", которая работает на российском рынке 28 лет. Будущие жильцы могут получить консультации, помощь в оформлении ипотеки и реализации имеющегося жилья, побывать на экскурсии по объектам.

Проектная декларация размещена на сайтах наш.дом.рф и www.adalin-stroy.ru

На правах рекламы
Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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