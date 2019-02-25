Октябрьский районный суд Новосибирска провел повторное заседание по делу об экстремизме, который ранее усмотрели в картине Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия", сообщает РИА "Новости".

"Великая прекрасная Россия" была признана экстремистской в 2016 году Октябрьским судом Новосибирска. Однако вскоре областная инстанция отменила собственное решение и решила пересмотреть дело.

Прокуратура ходатайствовала о запрете картины, однако судья постановил отказать в прошении, поскольку экспертиза не нашла в произведении Ложкина признаков экстремизма.

"В удовлетворении административного искового заявления прокурора Октябрьского района Новосибирска отказать", – заявил судья.

Эксперты установили, что на полотне тем не менее присутствует "обозначение негативных эмоций по отношению к этническим группам".

Однако, как подчеркнули специалисты, картина не возбуждает ненависти к кому-либо "на основе принадлежности к расе, национальности, социальной либо религиозной группе".

Помощник прокурора выступила с ходатайством повторить экспертизу, поскольку, по мнению ведомства, первая не дала должного ответа на ряд вопросов. Судья это ходатайство также отклонил.

В прокуратуре заявили, что Ложкин в своей работе отказался от "использования нейтральных терминов" при назывании наций. В ведомстве уточнили, что художник в картине использовал прозвища других стран, для того чтобы продемонстрировать на противопоставлении "идеи превосходства представителей русской национальности".