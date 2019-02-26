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Министр культуры рассказала, куда переедет "выселенный" планетарий в Барнауле

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Место не стало неожиданностью для всех

Барнаульский планетарий через два года может переехать в здание кинотеатра "Родина", где сейчас находится театр кукол "Сказка". Об этом журналистам сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Она напомнила, что здание принадлежит администрации Барнаула, но краевым властям не безразлична его судьба. Министр сообщила, что по предварительной информации, через два года, когда нынешнее здание планетария окончательно отойдет РПЦ, учреждение может переехать в здание "Родины". Однако все равно необходимо провести предварительные исследования насколько "Родина" подходит по техническим характеристикам. В любом случае, как отметила Безрукова, решение остается за городскими властями.

В конце января в мэрии состоялось подписание предварительного договора, в котором обозначены условия передачи здания. Свои подписи поставили глава города Сергей Дугин и митрополит Алтайский и Барнаульский Сергий.

Барнаульский планетарий – один из старейших в России, расположен с 1950 года в здании бывшей Крестовоздвиженской церкви, построенной в 1909 году.

Решение о том, что планетарий (общей площадью 275,6 кв. м) и земельный участок под ним (2787 кв. м) передадут РПЦ, было принято администрацией Барнаула еще в 2014 году. В этом здании ранее размещалась церковь во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Ожидалось, что двух лет администрации Барнаула хватит, для того чтобы подыскать новый дом для планетария. Теперь очевидно: им станет здание кинотеатра "Родина" в центре города, где сейчас располагается театр кукол "Сказка". К осени для него построят новое здание, а "Родина" останется пустовать и вполне сможет приютить барнаульских любителей астрономии.

Передача церкви здания планетария вызвала широкий общественный резонанс. Лидер группировки "Ленинград" даже написал про это стихотворение.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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