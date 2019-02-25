Россияне подняли баню на Килиманджаро

Четверо россиян в преддверии 23 Февраля покорили Килиманджаро, захватив с собой переносную баню, сообщает телеканал "360".

В путешествие на самую высокую точку Африки россияне отправились в компании итальянцев. Перед восхождением они показали местным жителям, что такое русская баня, и даже научили выговаривать название.

Рано утром 22 февраля россияне покорили пик Ухуру вулкана Кибо, находящийся на высоте 5895 метров. На высочайшей точке Африки они позировали с вениками и продолжали скандировать: "Баня".