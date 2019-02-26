Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова пытается оспорить через суд решение краевого парламента о признании законности смещения ее с поста главы фракции КПРФ в АКЗС. Она уверена, что вся эта история – месть партии за успешные выборы. Об этом порталу Amic.ru заявила сама Прусакова.

Как писал портал Amic.ru еще в ноябре прошлого года, Прусакова намеревалась подать на АКЗС в суд, чтобы оспорить решение о смене главы фракции.

"В январе 2019 года мы подали заявление в Октябрьский районный суд, там его не приняли. Решение успешно оспорили в краевом суде и теперь снова будем подавать иск в районный суд", – рассказала Мария Прусакова.

Главная коммунистка края считает, что с поста главы фракции в краевом парламенте ее сместили незаконно, в качестве мести за хорошие показатели алтайской КПРФ на выборах президента в марте 2018 года.

Смена главы фракции произошла в мае 2018 года. Тогда пять депутатов от КПРФ из восьми приняли решение о том, что фракцию будет возглавлять Максим Талдыкин.

Читайте также: Лидер алтайской КПРФ Прусакова оспорит в суде кадровый переворот в АКЗС

Прусакова назвала это решение нелегитимным, поскольку остальные депутаты не были уведомлены о готовящемся заседании. Также в положении о работе фракции прописано, что решение принимается двумя третями от числа депутатов фракции и после согласования с краевым комитетом партии (главный руководящий орган КПРФ в регионе).

Руководство АКЗС назвало смену глав законной, ибо положение уже не имеет законной силы, так что решение можно было принимать простым большинством голосов. Сейчас действует седьмой созыв АКЗС, а положение не меняли с пятого.

Что любопытно, сейчас в Регламент о работе АКЗС как раз вносятся изменения о работе фракций. Там прописано, что фракции каждый созыв должны обновлять положение.

Мария Прусакова уверена: руководство АКЗС меняет "правила игры" после прецедента с КПРФ.

"Мы проводим параллель с народной законодательной инициативой, когда поспешно внесли изменения в Устав, после того как мы подали в суд. Так и тут: после того как подали иски в суд по поводу неправомочности решения о смене главы фракции, то сразу вносят поправки в регламент. Очевидно, в работе Заксобрания есть такая прореха. Ведь работали же мы с этим якобы не действующим положением весь шестой созыв. И ни у кого вопросов это не вызывало", – считает собеседница.