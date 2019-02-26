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Не спешите жить: психолог о неторопливой жизни и о том, нужно ли замедляться

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
Поговорили о так называемой философии Slow Life
26 февраля во всем мире празднуется День неторопливости / Фото: pxhere.com

26 февраля во всем мире празднуется День неторопливости / Фото: pxhere.com

26 февраля празднуется Всемирный день неторопливости. Идея отмечать этот праздник принадлежит итальянцам, которые считают, что нужно уметь неторопливо наслаждаться жизнью в каждый ее неповторимый момент. И действительно, сегодня, когда мир живет в постоянной суматохе и рабочей спешке, выделить момент и почувствовать жизнь во всех ее проявлениях все сложнее и сложнее. О том, действительно ли нужно жить быстро и как остановиться в этом скоростном мире Amic.ru поговорил с барнаульским психологом Юлией Качановой.

Корр.: Сейчас мы все живем в ежедневной суматохе, суете и рабочей спешке. Почему люди живут в состоянии этой гонки?

Ю.К.: Мне, как психологу, очень хочется сказать, что люди живут в спешке, потому что они выбирают так жить. Но если смотреть шире, то тут, конечно, нельзя не заметить ряд моментов. Сам мир, в котором мы сегодня живем, достаточно быстрый. Чего уж там говорить: он просто скоростной. Мы живем в эпоху краткосрочного планирования, в эпоху стремительно развивающихся технологий, в эпоху стремительно развивающейся жизни.

Когда мы открываем сайты по поиску работы, то практически в каждой вакансии среди требований мы найдем "умение работать в режиме многозадачности". И эта многозадачность создает определенные правила игры. А человек, выбирая эту игру, вынужден соблюдать эти правила.

Выбирает он это по ряду причин: потому что это его способ выжить, способ заработка, способ обеспечить семью.

Но чаще всего человек выбирает такой ритм жизни, потому что он путает понятия "быстрый" и "успешный". Вспомните: сейчас нам очень четко транслируется образ современного, успешного человека и образ этот включает в себя определенную скорость. Если мы соберем какой-то средний портрет героя современных рекламных кампаний, мы увидим человека с эффективным тайм-менеджментом, с телефоном в руке, с распланированным по минутам днем, который сейчас подписывает договор, через 15 минут сдает проект, а через полчаса презентует бизнес-план своему партнеру за ланчем. И во время всего этого он еще успевает отвечать в мессенджерах, разговаривать с кем-то по телефону и решать свои жизненные задачи и вопросы.

Вот и получается, что сегодня понятие "быстрый" во многом тождественно понятиям "эффективный", "успешный", "хороший".

Здорово это или не здорово – это другой вопрос. Но, живя в мире, где успех во многом измеряется скоростью, очень хочется как-то приближаться к этим иконам и искать собственный успех через предложенные схемы.

Корр.: То есть нам действительно нужно жить быстро?

Ю.К.: Это неправильная постановка вопроса. Правильнее спрашивать: "Как найти свой ритм?" Вопрос не в том, что лучше: быть быстрее или медленнее, а в том, как быть собой и быть в гармонии с той скоростью жизни, которая подходит лично тебе.

Хочется человеку жить быстро? Что он понимает под этими словами? Я уверена, что для каждого понятие скорости свое. Человеку что-то дает жизнь на высоких скоростях. А нужно это или нет, зависит от задач, которые решает скорость, от целей, которые себе ставит человек. Если у нас есть определенное количество задач за фиксированный промежуток времени и их выполнение приводит к какому-то желанному результату, мы получаем какой-то профит.

Да, человек может выбрать жить быстро в этом моменте, быстро делать работу, быстро какие-то операции совершать. Тогда это имеет место быть. Жить быстро в целом – это выбор каждого. И каждый понимает под этим что-то свое.

Корр.: А есть ли плюсы "медленной" жизни? Хорошо ли это – жить медленно?

Ю.К.: Жить медленно – это тоже достаточно растяжимое понятие. И для разных людей оно будет включать в себя разное. Для кого-то жить медленно – это заключить не четыре сделки в день, а три. И он чувствует себя очень медленным и считает, что жизнь остановилась.

А для кого-то жить медленно – это завтракать целый день и больше не делать ничего. 

Среди плюсов медленной жизни чаще всего называют осознанность. Действительно, паузы в жизни дают возможность глубже и острее почувствовать самого себя и внимательнее посмотреть, что происходит вокруг.

Корр.: Как понять, что возникла необходимость в такой остановке? И что будет, если все-таки не останавливаться?

Ю.К.: Клиенты довольно часто обращаются к психологу с вопросами про жизненную "скорость": "Я очень устала, работа меня выматывает. Я так больше не могу. Я чувствую себя загнанной лошадью". Или другое: "Я какая-то черепаха. Все так много успевают, их жизнь такая насыщенная, а я чувствую себя никчемной, потому что не успеваю за всем этим".

Здесь речь идет про личное восприятие времени как такового и его значимости для себя. Чаще всего остановки происходят у нас вынужденно, когда уже "прижало", когда организм перестает вывозить какие-то нагрузки, которые мы на него взвалили. Мы заболеваем, мы становимся сгустком зла, агрессии, раздражения, организм не справляется с нагрузками. Нарушается сон и аппетит. В любом случае, когда такое происходит с человеком, он вынужден задуматься: "А что я такое с собой делаю, что такое происходит?"

Поэтому остановки, на мой взгляд, необходимы. Необходимы они хотя бы для того, чтобы понять, устраивает ли тебя тот ритм, который есть сейчас. Правда, тут хотелось бы отметить, что у каждого будут свои остановки. Это от многого зависит: от характерологических особенностей, от темперамента.

Корр.: Как остановиться и жить медленно, замечая какие-то мелочи и радуясь им?

Ю.К.: Сейчас по планете широкими шагами марширует философия медленной жизни – "слоулайф" – и адепты этой философии дают нам подробные инструкции о том, как замедлиться, о том, как это здорово, как важно, какие ресурсы открывает медленная жизнь, и как вообще научиться жить медленно, потому что это правда непросто. Особенно это непросто для тех, кто привык жить "на скоростях", кто считает свою быструю жизнь залогом успеха и счастья и по-другому, правда, не умеет. 

Остановиться и жить медленно в один момент, наверное, невозможно. Но если потребность хоть немного притормозить есть, можно внести в свою жизнь элементы "слоулайф": пробовать медленно есть, ходить пешком, просто останавливаться на несколько минут, избавиться от лишнего информационного шума. Многим такие мелочи действительно помогают.

С клиентами, которые хотят жить размереннее и прекратить все время нестись, мы учимся быть "здесь и сейчас", в осознанности. Человек постепенно учится замечать, что происходит вокруг и внутри него самого, в чем он нуждается, а что ему не подходит.

Но отправная точка изменений в скорости жизни – заметить дискомфорт и сознаться самому себе, что жить настолько быстро тебе вообще-то не подходит, принять свою потребность жить медленнее и позволить себе что-то сделать для ее удовлетворения. 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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