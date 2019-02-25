Внук генерала Карбышева обратился в СК из-за шутки в Comedy Woman

Внук погибшего в концлагере генерала Дмитрия Карбышева подал в Следственный комитет заявление, в котором потребовал привлечь к ответственности шоу Comedy Woman за шутку о его деде, сообщает РЕН ТВ.

Скандал вокруг шутки разгорелся в феврале 2019 года. Режиссер Никита Михалков показал номер Comedy Woman на своем YouTube-канале, в программе "Бесогон", назвав участниц передачи "овцами". Актриса Наталия Медведева позже в своем Instagram извинилась за шутку, отметив, что считала Карбышева вымышленным персонажем.

Герой войны генерал Карбышев погиб мученической смертью от рук нацистов, отказавшись сотрудничать с захватчиками. Его поливали на морозе ледяной водой в концлагере Маутхаузен. Посмертно генералу присвоили звание Героя Советского Союза.

Участницы Comedy Woman использовали образ погибшего генерала в одном из своих скетчей в 2013 году. "Тихо. Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал", – сказала участница шоу Екатерина Варнава. "Это мужик из рекламы Mentos дыхнул!" – ответила ей Надежда Сысоева. "Нет. Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял", – "добила" шуткой Наталия Медведева.

По мнению внука генерала, прозвучавшие в выпуске шутки "направлены на реабилитацию нацизма" и оскорбляют память о Великой Отечественной войне.

К своему заявлению внук героя приложил результаты психолого-лингвистической экспертизы, проведенной профессором Института изучения детства Виктором Слободчиковым и доцентом Российского православного университета имени Иоанна Богослова Надеждой Храмовой. Эксперты уверены, что в своем выступлении артистки занимаются "психологической диверсией", направленной на "разрушение в сознании российской молодежи традиционных ценностей".