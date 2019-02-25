Сотрудников парка Горького проверят после стриптиза на 23 Февраля

Администрация парка Горького проводит служебное расследование после появления в Сети ролика, где на корпоративе в честь 23 Февраля перед сотрудниками показывают стриптиз, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу парка.

Отмечается, что танцовщиц пригласили в офис парка, чтобы поздравить мужчин с Днем защитника Отечества. В Сети появилось видео, снятое одним из участников корпоратива.

"Случайное падение моста – плохо, конечно, но осознанное моральное падение – проблема куда серьезнее. Познакомьтесь – новая дирекция парка Горького", – написал в своем Instagram бывший арт-директор парка Михаил Ганнушкин. На данный момент его публикация отсутствует.

Руководство московского парка начало проводить служебную проверку. По ее результатам в отношении сотрудников, причастных к нарушению, примут меры.

Напомним, в парке Горького 31 декабря обрушился мост с людьми. Пострадали более 20 человек, 13 человек были госпитализированы.