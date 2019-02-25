Миллер освободил Медведева от должности зампреда правления "Газпрома"

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер освободил от должности своего заместителя Александра Медведева, отвечающего за внешний рынок, пишет РБК со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Аналогичное решение принято в отношении зампреда правления компании Валерия Голубева, курирующего внутренний рынок.

Отмечается, что Медведев сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в "Зените". Ранее он был назначен на посты президента и гендиректора футбольного клуба.

От должности освобожден также начальник департамента 307 (департамента добычи) Всеволод Черепанов. Уточняется, что Черепанов продолжит работу на другой должности в группе "Газпром".

Кто заменит Медведева и Голубева, компания не сообщила.

Миллер поблагодарил Голубева за "многолетнюю плодотворную работу". О благодарности в адрес Медведева и Черепанова в сообщении "Газпрома" не говорится.