Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" вошел в порт Одессы

Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" вошел в морской торговый порт Одессы, где простоит до 27 февраля, сообщает местный портал "Думская".

Отмечается, что эсминец вошел в Черное море 19 февраля и до 25 февраля находился в открытом море. Корабль должен "провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе". На Украине "Дональд Кук" будет задействован в учениях.

Американский эсминец может находиться в Черном море не более трех недель. По мнению военных экспертов, американцы постоянно держат свои корабли в акватории моря, чтобы изучить театр возможных военных действий и привыкнуть к особенностям территории.

С российской стороны действия "Дональда Кука" контролируют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".