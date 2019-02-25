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Взорвавшийся в Красноярске дом сравняли с землей вместе с вещами жильцов

, ИА "Амител"
Ранее власти обещали помочь жителям дома, но после Универсиады
Трехэтажный коттедж частично обрушился 14 февраля после взрыва газа / Фото: 360tv.ru

Трехэтажный коттедж частично обрушился 14 февраля после взрыва газа / Фото: 360tv.ru

Житель дома № 3 на Кандагарской, частично разрушенного в результате взрыва бытового газа в Красноярске, Константин Соловьев рассказал телеканалу "360", что дом сравняли с землей так быстро, что люди даже не успели забрать оставшиеся вещи.

У Константина в снесенном доме был холодильник, диван и шкафы. "На следующей неделе поедем в Следственный комитет узнавать, как дело продвигается", – рассказал он.

Еще один жилец дома Александр Петров рассказал, что его и соседей пустили забрать из квартир свои личные вещи всего на четыре часа.

19 февраля в городском отделе соцзащиты телеканалу заявили, что разрушенный коттедж простоит еще минимум две недели, "может, даже чуть больше". 18 февраля власти Красноярска сообщили жителям дома, что помогут им после Универсиады.

Сегодня, 25 февраля, в пресс-службе администрации Красноярска сообщили, что в доме были закончены следственные действия: "После чего специализированное автотранспортное предприятие приступило к сносу здания, так как оно представляло опасность, были возможны дальнейшие обрушения".

Трехэтажный коттедж обрушился 14 февраля после взрыва газа на втором этаже. После разбора завалов спасатели обнаружили тела женщины и мужчины. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

Выяснилось, что суд Красноярска еще в 2016 году постановил снести самострой, но домовладелец не только не исполнил решение суда, но и продолжил продавать жилье в пяти одинаковых коттеджах, которые также было постановлено снести. 19 февраля владельца рухнувшего дома Владимира Тарасова арестовали, его обвинили по статье "Мошенничество в крупном размере".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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