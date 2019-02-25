ПФР отказался выплатить 10 тысяч рублей ветерану ВОВ ко Дню Победы

Ветерану Великой Отечественной войны из Миасса отказали в единовременной выплате 10 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщает прокуратура Челябинской области.

Сотрудники местного Пенсионного фонда посчитали, что участие ветерана в военных действиях нельзя причислять к ВОВ, несмотря на то, что мужчина обладает статусом участника Великой Отечественной войны.

"По мнению сотрудников пенсионного фонда, заявитель участвовал в боевых действиях с националистическим подпольем после мая 1945 года, что нельзя признать участием в Великой Отечественной войне", – говорится в сообщении ведомства.

Ветеран, чтобы получить выплату, сам обратился в прокуратуру. Дело отправлено в суд.

"Прокурор в интересах пенсионера обратился в суд с исковым заявлением о признании действий УПФР в городе Миассе незаконными и возложении на государственный орган обязанности произвести единовременную денежную выплату участнику Великой Отечественной войны. Рассмотрение иска, заявленного в интересах ветерана войны, поставлено на контроль", – добавили в прокуратуре.