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Директора школы избили на работе разводным ключом из-за "потери в зарплате"

, ИА "Амител"
Сотрудницу школы перевели из одной группы в другую, в результате она потеряла в зарплате
Мужчину задержали, а директором занялись медики / Фото: res.cloudinary.com

Мужчину задержали, а директором занялись медики / Фото: res.cloudinary.com

Директор московской школы стала жертвой нападения на рабочем месте, сообщает телеканал "360" со ссылкой на сотрудников образовательного учреждения.

Как отмечается, в секретариате школы заявили, что все спокойно и ничего не было. "Нет, нет, нет! Ничего такого не было!" – сказала секретарь директора.

Между тем, коллеги директора подтвердили произошедшее и уточнили, что нападавший избил женщину разводным ключом.

"Любовь Николаевну госпитализировали. На нее напал брат сотрудницы с газовым ключом в пакете. Сотрудницу, которая работает у нас в дошкольном учреждении, просто перевели из одной группы в другую. Она там в зарплате чуть-чуть потеряла. Ее это не устроило", – рассказал один из сотрудников школы.

Пятый канал также ранее разместил информацию о том, что неизвестный мужчина напал на директора московской школы с железным прутом.

Радиостанция "Говорит Москва" уточняет, что мужчина пришел на прием и набросился на директора. Мужчину задержали, а директором занялись медики.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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