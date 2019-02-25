Восстановлено водоснабжение во всех зданиях, попавших под отключение в Барнауле из-за коммунальной аварии, произошедшей в ночь на понедельник, 25 февраля, сообщается на официальном сайте города.

По данным единой дежурной диспетчерской службы Барнаула, полностью восстановлена подача воды во всех зданиях, попавших под ограничение водоснабжения из-за повреждения на водопроводе на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской.

Ремонтные работы на водоводе диаметром 100 мм Барнаульский водоканал завершил к 14:30, после чего началось поэтапное восстановление водоснабжения в жилые дома Железнодорожного и части Октябрьского районов, учреждения образования и здравоохранения, административные здания.

Ранее сообщалось, что под ограничение водоснабжения попали жилые дома, а также 20 детских садов, семь школ и девять организаций здравоохранения.