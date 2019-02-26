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Потепление до +9 градусов придет в Алтайский край под занавес зимы

, ИА "Амител"
При этом неделя обещает быть снежной
В Барнауле в ближайшие дни также ожидается положительная температура / Фото: 1obl.ru

В Барнауле в ближайшие дни также ожидается положительная температура / Фото: 1obl.ru

Теплую, но местами снежную погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае на этой неделе – в последний день зимы воздух может прогреться до +9 градусов.

В районах края в ближайшие трое суток ожидаются снег, мокрый снег, местами метели, гололед.

Ночные температуры будут балансировать в диапазоне от -4 до -22 градусов.

В светлое же время суток в период с 26 по 28 февраля будет все теплее. Если во вторник днем по краю будет -1…-6, в предгорьях до +5, то к 28 февраля воздух прогреется до -1…+4, а местами в предгорьях будет до +9 градусов.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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