Теплую, но местами снежную погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае на этой неделе – в последний день зимы воздух может прогреться до +9 градусов.

В районах края в ближайшие трое суток ожидаются снег, мокрый снег, местами метели, гололед.

Ночные температуры будут балансировать в диапазоне от -4 до -22 градусов.

В светлое же время суток в период с 26 по 28 февраля будет все теплее. Если во вторник днем по краю будет -1…-6, в предгорьях до +5, то к 28 февраля воздух прогреется до -1…+4, а местами в предгорьях будет до +9 градусов.