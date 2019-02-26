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Алтайские справедливороссы проведут обсуждение муниципальных проблем

, ИА "Амител"
Первый круглый стол прошел в Бийске
Фото: altai.spravedlivo.ru

Фото: altai.spravedlivo.ru

Алтайские справедливороссы проводят серию мероприятий по обсуждению актуальных муниципальных проблем и поиску их решения. Первое такое мероприятие прошло в минувшую пятницу, 22 февраля, в Бийске.

Депутаты-эсеры муниципальных представительных органов из Зонального, Смоленского и Целинного районов рассказали о своей работе и проблемах. Советами о том, как их решить, поделились депутат АКЗС, руководитель фракции "СР" Александр Молотов, секретарь бюро Совета регионального отделения партии "СР" в Алтайском крае Анна Коваленко, а также глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин.

"Говорили о вопросах землепользования и градостроительства, газификации и дорожной деятельности, теплоснабжения и социального обеспечения населения. Взрыв эмоций вызвало обсуждение провалов "мусорной реформы", о которых эсеры предупреждали еще накануне запуска, но, увы, не были услышаны. Как следствие, мы видим, что логистика нерабочая, локация нерабочая, с объемами регоператоры не справляются. Единственное, что не дает сбоев, – это сбор средств с граждан, попадают в квитанции даже люди, которые давно ушли из жизни. Одним словом, лямку взяли, а тянуть не могут", – рассказали в партии.

По словам лидера бийских эсеров, депутата местной думы Елены Речковой, в частном секторе наукограда люди вынуждены вызывать дополнительно мусоровозы и дважды оплачивать услуги по сбору ТКО. Справедливороссы обещают не оставить без внимания эту "горе-реформу" и будут поднимать проблемные вопросы на всех уровнях.

Обсудили и еще более острые темы – предбанкротное кризисное состояние знаменитого Иткульского спиртзавода и лихорадка нестабильности на "Алтайском бройлере" после смены собственника предприятия. Несмотря на то, что "Справедливая Россия" – конструктивная оппозиция, с этой темой пора выходить на митинг, чтобы привлечь внимание власти, уверен Олег Боронин.

Анна Коваленко сообщила о том, алтайские справедливороссы готовы вынести сложившуюся проблемную ситуацию на обоих предприятиях в публичную плоскость. Депутат Госдумы РФ, лидер алтайских эсеров Александр Терентьев намерен провести ряд переговоров по этой проблеме с депутатами Заксобрания, с местными депутатами. В том числе обозначить этот вопрос перед губернатором Алтайского края.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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