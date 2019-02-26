Работа по ночам и недосып грозят развитием целого ряда заболеваний

Ученые из Гонконгского университета в Китае пришли к выводу, что ночные дежурства и недосып снижают способность организма к самовосстановлению, что может привести к генетическим заболеваниям, сообщает Пятый канал со ссылкой на журнал Anesthesia.

В исследовании принимали участие 49 добровольцев-врачей, которым регулярно приходилось работать в ночную смену.

Анализ проб крови показал, что без сна количество окислительных повреждений ДНК увеличивалось на 30%. Это, в свою очередь, провоцирует развитие заболеваний, таких как рак, сахарный диабет и болезни сердечно-сосудистой системы.

По мнению специалистов, даже здоровый молодой организм может столкнуться с необратимыми изменениями от недосыпа. Они рекомендуют спать не меньше семи часов в сутки, а также компенсировать работу ночью полноценным отдыхом в выходные.