Ученые разработали новый метод прогнозирования землетрясений

Инновационный метод предупреждения последствий катастрофических землетрясений и извержений вулканов камчатских ученых представил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров на встрече с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу института, где состоялась встреча.

Согласно расчетам МЧС России, при отсутствии оперативного оповещения в случае 9-балльного землетрясения в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске число погибших составит 36 тысяч человек, а количество сильно раненных — 65 тысяч человек. При 10-балльном землетрясении число погибших достигнет 100 тысяч чел, а количество получивших тяжелые травмы — 150 тысяч человек. Исторические сведения свидетельствуют, что территория вышеупомянутых городов за последние 300 лет не менее пяти раз подвергалась воздействию 9-10-балльных землетрясений.

"Нами разрабатывается новый метод надежного предупреждения о землетрясениях. Метод основан на оперативной регистрации и анализе уже начавшегося сейсмического события. Кроме того, есть разработки для предупреждения последствий извержений вулканов, представляющих серьезную опасность для Камчатки", — отметил Озеров.

Отмечается, что метод прогнозирования землетрясений базируется на использовании временного промежутка между началом землетрясения и подходом разрушительной сейсмической волны к населенным пунктам. Предполагается размещение сети сейсмостанции в акватории Авачинского залива и вдоль восточного побережья Камчатки.

"Начавшееся землетрясение фиксирует одна из таких "сейсмостанций тревоги", расположенная максимально близко к эпицентру. Если параметры свидетельствуют об опасной мощности происходящего сейсмического события, срабатывает сигнал тревоги, который передается всем службам и населению. Это даст возможность предупредить о разрушительной сейсмической волне за 20-150 секунд до ее подхода. Сработают устройства, блокирующие опасные производства в аварийном режиме, люди смогут покинуть здания до их обрушения", — сообщил Озеров.

Он рассказал, что для предотвращения катастрофических последствий предстоящих извержений необходимо создать вулканологический полигон, состоящий из 5 базовых вулканологических многопараметрических автоматизированных комплексов (ВМАК). Комплексы планируется расположить у подножья и на вершине Корякского и в кратере Авачинского вулкана. Полученные от комплексов данные будут обрабатываться в режиме реального времени и, в случае необходимости, передаваться экстренное предупреждение об опасности.

Озеров добавил, что стоимость создания сейсмологического полигона оперативного оповещения составляет 10 миллиардов рублей, вулканических полигонов для Авачинской и Ключевской группы вулканов — 200 миллионов рублей.

Котюков предложил институту подготовить "амбициозный научный проект", который будет конкурентоспособным для включения в национальный проект "Наука".

"В рамках сентябрьского международного экономического форума во Владивостоке Камчатка может и должна заявиться с новым проектом. Проектом, который будет научно-интеллектуальным, но сопряженным с вопросами экономики и безопасности. Институт вулканологии может стать новым драйвером привлекательности Камчатки, интереса к Камчатке, новых научных и инвестиционных проектов. И я надеюсь, что и администрация края, а мы будем говорить об этом с губернатором, поможет институту в подготовке презентации. Чтобы те наработки, которые есть, были понятны тем инвесторам, которые приедут на форум", — сказала Яровая по результатам встречи.