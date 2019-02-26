Правительство одобрило выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума

В правительстве одобрили законопроект, который даст возможность неработающим пенсионерам получить дополнительные выплаты к пенсиям поверх прожиточного минимума, сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, выплаты будут реализованы за счет исключения индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат из общей суммы материального обеспечения пенсионера.

Законопроект также предусматривает доплаты с 1 января 2019, которые неработающие пенсионеры не получили в этом году из-за процедуры определения размера социальных доплат.

Ранее в ходе своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил немедленно проиндексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума. По оценке главы Минфина, это обойдется в 100-120 млрд руб. ежегодно. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что срочная необходимость индексации была вызвана получением множества писем с жалобами на выплату пенсий.