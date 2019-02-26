Священник Андрей Ткачев эфире телеканала "Царьград" осудил женщин, которые снимают с себя одежду на пляжах и на прием у врачей, подчеркнув, что женщине лучше умереть, чем снимать одежду перед доктором.





Протоиерей Ткачев, служащий клириком храма Святителя Василия Великого в селе Зайцево Московской области, заявил, что женщина должна беречь тело от мужских взоров даже ценой собственной жизни.

"А наши все — враспонашку! Перед всеми — на здоровье! Раздеваются везде! И в докторской, и на пляже, и на танцульках — все голые ходят. И болеют, и сдыхают, как псы под забором, бессмысленно прожившие, бессмысленно умершие. А есть люди, которые говорят: "Не надо меня лечить! Чтоб я раздевался перед вами, чтобы вы мне лезли туда, лезли сюда! Да не надо этого — я и так умру". Вы когда-нибудь об этом думали? Думаете вечно жить в этой смрадной плоти? Это великое счастье, что ли? Да нет, умереть — большее счастье. Когда бог прикажет. И ты готов", — проповедовал в эфире протоиерей.

"Пейте святую воду почаще и молитесь Богу. А раз уж умирать пришлось — умирайте!" — заключил священнослужитель.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Ткачев уточнил, что его слова не следует воспринимать как призыв полностью отказаться от медпомощи: "Я, конечно, не запрет посещать медиков имел в виду. Но мне стыдно комментировать очевидности. Я никому мозги не переправляю. Кто хочет заблуждаться, тот будет заблуждаться с удовольствием. Независимо от моего желания люди будут болеть и посещать медиков", — сказал священник.