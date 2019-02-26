Священник Андрей Ткачев эфире телеканала "Царьград" осудил женщин, которые снимают с себя одежду на пляжах и на приеме у врачей, подчеркнув, что женщине лучше умереть, чем снимать одежду перед доктором.
Протоиерей Ткачев, служащий клириком храма Святителя Василия Великого в селе Зайцево Московской области, заявил, что женщина должна беречь тело от мужских взоров даже ценой собственной жизни.
"А наши все — враспонашку! Перед всеми — на здоровье! Раздеваются везде! И в докторской, и на пляже, и на танцульках — все голые ходят. И болеют, и сдыхают, как псы под забором, бессмысленно прожившие, бессмысленно умершие. А есть люди, которые говорят: "Не надо меня лечить! Чтоб я раздевался перед вами, чтобы вы мне лезли туда, лезли сюда! Да не надо этого — я и так умру". Вы когда-нибудь об этом думали? Думаете вечно жить в этой смрадной плоти? Это великое счастье, что ли? Да нет, умереть — большее счастье. Когда бог прикажет. И ты готов", — проповедовал в эфире протоиерей.
"Пейте святую воду почаще и молитесь Богу. А раз уж умирать пришлось — умирайте!" — заключил священнослужитель.
В интервью радиостанции "Говорит Москва" Ткачев уточнил, что его слова не следует воспринимать как призыв полностью отказаться от медпомощи: "Я, конечно, не запрет посещать медиков имел в виду. Но мне стыдно комментировать очевидности. Я никому мозги не переправляю. Кто хочет заблуждаться, тот будет заблуждаться с удовольствием. Независимо от моего желания люди будут болеть и посещать медиков", — сказал священник.
Комментарии
Не могу понять: за окнами 21 век или средневековье?
Ой сколько злости то в священнике РПЦ. ажжжжж страшно.... столько грубых слов в адрес женщины. Почему за это ему ответочка не прилетела?! куда мы катимся, КОЗ*Л.
Мне сложно поверить,что эти слова сказал священнослужитель..Буду думать,что он душевнобольной человек.Других объяснений нет.
И священника дьявол искушает...
есть же в исламе радикальные направления..так и Ткачев радикал..
Да он оскорбил чувства неверующих!
это клиника
А разве бог не голеньким нас сотворил? Одеваясь, против создателя идём?
Кремлядскую больницу надо закрыть-пусть по завету преподобного жывут и дохнут!
Протоиерей Ткачев
Пройди обрезание, прими ислам, смени фамилию и геть отседова к талибам..
Феминистки и обычные женщины, разве этот бородач не оскорбил вас и ваши чувства?
А как насчет того, что лекаря и лекарство Бог дал?
А если заблуждается сам священник, то кто его поправит?
Зная немного церковь и церковный люд, я понимаю, откуда это всё. От своих оценок воздержусь, ибо Бог ему Судья.
26.02.2019 09:19
- гость -
Он оскорбил , по-моему, всех нормальных людей таким высказыванием. а Мужика нормального он не оскорбил? да это просто край....безумия
Да нет, умереть — большее счастье. Когда бог прикажет. И ты готов", — проповедовал в эфире протоиерей.
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Во черт! !Бог прикажет? Если бы Бог, мог приказывать, то он тебя черта бородатый, сжег в геенне огненной, за твою клевету., что Бог, приказывает, забирает, наказывает. В настоящие время, на основание спора Сатаны-Дьявола с Богом, люди находятся под правлением Сатаны-Дьявола и Бог принципиально не может вмешиваться в дела людей. Вот ты без наказывания прешь всякую чушь, как все твои вышестоящие.