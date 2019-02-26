Министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24" уточнил, что реализация поручений президента Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному собранию, потребует 85 млрд рублей из бюджета в 2019 году.

В ходе своего послания Владимир Путин предложил различные меры поддержки в сфере здравоохранения и социального блока, которые коснутся пенсионеров, семей с детьми, людей попавшие в тяжелые условия по кредитам и других.

В последующие годы, как отметил Силуанов, это потребует 145-151 млрд рублей. Ранее он озвучивал другие цифры: 100-120 млрд рублей ежегодно.

"Цифры могли различаться, потому что объем ресурсов, который необходим на реализацию послания, уточнялся по мере понимания тех задач, которые поставлены президентом", — пояснил Силуанов.

По его словам, дополнительные ресурсы на реализацию поручений будут изыскиваться в ходе корректировок бюджета текущего года, либо "в рамках имеющихся ресурсов".

Напомним, исполнение бюджета на 2019 год ожидается с профицитом (расходы — 18,037 трлн рублей, доходы — 19,97 трлн рублей).