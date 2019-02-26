Дочь Пескова стала стажером депутата Европарламента от Франции

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета стажируется у депутата Европарламента от Франции Эмерика Шопрада, пишет РБК со ссылкой на заявление самого парламентария в интервью корпорации "Радио "Свободная Европа"/"Радио "Свобода".

По его словам, Елизавета является "дочерью важной в Российской Федерации персоны". "Но как студент она имеет не меньше прав, чем другие молодые люди, которые проходят стажировку в процессе своего обучения", – добавил Шопрад.

Он подчеркнул, что Елизавета не работает "в своей стране" в частных или "публичных учреждениях", и поэтому "здесь не может быть конфликта интересов в исполнении моего мандата депутата Европейского парламента".

О том, что Пескова "работает стажером" у Шопрада, ранее сообщало "Настоящее время" со ссылкой на собственного корреспондента в Брюсселе.

Ее имя также значится на сайте Европарламента в графе "стажеры".

Эмерик Шопрад – политолог и писатель. Имеет докторскую степень в политологии. Преподавал стратегию и геополитику в военной Академии при Генеральном штабе министерства обороны Франции в период с 1999 по 2009 годы. Его избрали депутатом в Европарламент от партии "Национальный фронт" в 2014 году.