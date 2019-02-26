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Россия покинет Совет Европы не раньше выборов генсекретаря СЕ

, ИА "Амител"
Отмечается, что сегодня нет окончательной ясности, будет ли Москва участвовать в выборах генсекретаря СЕ
Всему виной затянувшиеся противоречия между организацией и Россией / Фото: inforesist.org

Всему виной затянувшиеся противоречия между организацией и Россией / Фото: inforesist.org

Россия может выйти из Совета Европы (СЕ), если права представителей РФ в Парламентской Ассамблее (ПАСЕ) не будут восстановлены в срок, оставшийся до выборов генерального секретаря организации, пишут "Известия" со ссылкой на свои источники в российских дипломатических кругах.

"Если российскую делегацию в ПАСЕ не восстановят полностью в правах до июня 2019 года, то РФ может принять решение о выходе из Совета Европы. При этом ни о каком частичном возвращении полномочий речи быть не может", – отметил собеседник издания.

По его данным, сейчас широко обсуждается "вопрос о том, как нам действовать в отношении организации".

"Конечно, мы надеемся, что наши европейские коллеги будут руководствоваться здравым смыслом и примут решение о прекращении рестрикций в отношении россиян в ПАСЕ. В противном случае не видим смысла оставаться в структуре", – отметил источник.

Отмечается, что сегодня нет окончательной ясности, будет ли Москва участвовать в выборах генсекретаря СЕ, которые намечены на июнь. Всему виной затянувшиеся противоречия между организацией и Россией. Если выборы состоятся без участия РФ, то Совет Европы окажется в сложной ситуации.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.02.2019 10:11
- гость -

России давно пора покинуть присосок друзей и партнеров как делает Венесуэла. Как бы они запели без поставок России.

0  0
26.02.2019 10:14
- гость -

«Знаете, мне трудно оценивать интеллектуальные способности некоторых членов американской элиты », -недавно сказал Лавров.То же самое можно сказать и о его европейских коллегах .Те тоже входят по уму в пресловутые 80%.

0  0
26.02.2019 10:20
- гость -

10:11
- гость -
как делает Венесуэла. Как бы они запели без поставок России.

Россия запела бы как Венесуэла.

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