Россия покинет Совет Европы не раньше выборов генсекретаря СЕ

Россия может выйти из Совета Европы (СЕ), если права представителей РФ в Парламентской Ассамблее (ПАСЕ) не будут восстановлены в срок, оставшийся до выборов генерального секретаря организации, пишут "Известия" со ссылкой на свои источники в российских дипломатических кругах.

"Если российскую делегацию в ПАСЕ не восстановят полностью в правах до июня 2019 года, то РФ может принять решение о выходе из Совета Европы. При этом ни о каком частичном возвращении полномочий речи быть не может", – отметил собеседник издания.

По его данным, сейчас широко обсуждается "вопрос о том, как нам действовать в отношении организации".

"Конечно, мы надеемся, что наши европейские коллеги будут руководствоваться здравым смыслом и примут решение о прекращении рестрикций в отношении россиян в ПАСЕ. В противном случае не видим смысла оставаться в структуре", – отметил источник.

Отмечается, что сегодня нет окончательной ясности, будет ли Москва участвовать в выборах генсекретаря СЕ, которые намечены на июнь. Всему виной затянувшиеся противоречия между организацией и Россией. Если выборы состоятся без участия РФ, то Совет Европы окажется в сложной ситуации.