Силуанов рассказал об "очень жестком" поручении Медведева

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что поручение главы правительства Дмитрия Медведева о сокращении оснований для закупок у единственного поставщика был "очень жестким".

По словам Силуанова, проблема появилась из-за того, что власти "все больше и больше принимали дополнительных решений, которые должны были сделать более чистыми и прозрачными эти закупки". Однако "в результате получилось так, что создали очень сложный механизм".

Если раньше власти фиксировали сокращение уровня цен на госзакупках на 7-10%, то сейчас экономия составляет где-то 5%, сказал он. В то же время растет доля закупок у единственного поставщика.

"Многие наши ведомства, да и субъекты Российской Федерации, обращаются к руководству страны: просим определить такую-то компанию единственным поставщиком. Как будто у нас больше производителей тех или иных изделий на рынке нет. Это, конечно, искажает всю систему государственных закупок. Председатель правительства дал поручение недавно очень жесткое о том, чтобы снизить количество оснований для закупок у единственного поставщика. Что это за конкурентное поле, если заранее закупающая организация может договориться с поставщиком и закупить у него соответствующие услуги или постройки, или какие-то товары?" – сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что теперь придется "серьезно упростить процедуры" проведения госзакупок и сократить долю контрактов с единственным поставщиком.

В ближайшее время будут подготовлены предложения об упрощении процедур, требований и регламентов к проведению государственных закупок.