Полиция в Горно-Алтайске разыскивает водителя, допустившего наезд на 17-летнюю девушку и скрывшегося с места происшествия, сообщили в республиканском МВД.

По данным правоохранителей, инцидент случился еще 23 февраля в 11:50 в районе дома №13 по улице Ленина. "Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на 17-летнюю жительницу республиканской столицы. Девушка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель оставил место ДТП, участником которого он являлся. С полученными травмами девушка самостоятельно обратилась в медицинское учреждение и была госпитализирована.

В настоящее время сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия. По факту ДТП проводится проверка", – добавляют в ведомстве.

Также полиция просит граждан, ставших очевидцами данного происшествия или обладающих какой-либо информацией о водителе и автомобиле, обратиться по телефонам: (38822) 2-87-77, 9-24-97 или 02.