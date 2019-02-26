19 млн 172 тыс. рублей в среднем взыскал каждый судебный пристав-исполнитель Алтайского края в 2018 году. Такие данные на заседании коллегии "Об итогах работы Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю за 2018 год и задачах на 2019 год" сообщил руководитель Управления Дмитрий Лабутин.

По его словам, общая сумма, взысканная приставами в прошедшем году, увеличилась на 567 млн рублей и составила более 8 млрд 321 млн рублей. Большую часть денег (6 млрд 366 млн руб.) перечислили в пользу юридических лиц и граждан.

Среди положительных тенденций 2018 года – сокращение количества исполнительных производств о взыскании алиментов. За год приставы смогли вернуть детям 392 млн 224 тыс. рублей.

Ранее Дмитрий Лабутин сообщал Amic.ru, что общая сумма задолженности по алиментам в Алтайском крае превышает 4,4 млрд рублей. На каждого неплательщика приходится в среднем по 217 тысяч рублей. Большинство должников по алиментам – люди, которые потеряли работу. После трудоустройства они, как правило, снова начинают перечислять деньги на содержание детей. В крупных городах, таких как Барнаул, много маргиналов, которые ведут асоциальный образ жизни и не участвуют в воспитании детей.

Отметим, что в 2017 году сумма взысканной задолженности в Алтайском крае составила 7 млрд 700 млн рублей. Каждый сотрудник в среднем смог вернуть 17 млн 825 тыс. рублей. На содержание детей было взыскано 216 млн 480 тыс. руб.