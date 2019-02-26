Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV заявила, что последние пять лет Киев не прекращал закупки газа из России, пишет РБК.

"Вы слышали, что мы уже пять лет не потребляем российский газ? Вы слышали это от президента, от премьера? Я не просто вам говорю, я готова документально доказывать, и отвечать будет каждый за этот обман", – сказала Тимошенко.

По ее словам, власти Украины маскировали поставляемый из России газ под европейский: "Они транспортируют этот газ по документам через Марс, потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до $100 на тыс. куб. м".

Тимошенко рассказала, что на границе Украины и других европейских стран специально для этого были построены закольцованные газопроводы, с помощью которых украинским властям удается документально подтверждать происхождение поставляемого газа из России как европейского.​

"Я хочу сказать, что он там не добывается", – добавила Тимошенко.