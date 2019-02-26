На программы первого и семейного автомобиля в 2019 году выделят 3 млрд рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минпромторг России.

"Механизм реализации вышеуказанных программ в 2019 году не изменится – скидка предоставляется на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля, либо 25% стоимости автомобиля, приобретаемого на территории Дальневосточного федерального округа", – рассказал представитель ведомства.

Однако, как отмечается, максимальная стоимость автомобиля будет снижена до 1 миллиона рублей. Это "позволит сконцентрировать поддержку на социально-приоритетных слоях населения и наиболее массовом сегменте автомобилей".

По словам представителя министерства, требования к заемщикам не изменятся. Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" действуют на всей территории страны.